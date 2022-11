ANCONA – Torrette vive ore d’ansia assieme alla famiglia di Silvano Borra, 80enne che da ieri mattina, martedì 15 novembre, non ha fatto più rientro nell’abitazione dove vive assieme alla famiglia del fratello. L’uomo era uscito di casa per recarsi a fare fisioterapia in un ambulatorio del quartiere. Alle 11, terminata la riabilitazione, è uscito dallo stesso ma non è tornato per pranzo e così è scattato l’allarme lanciato dai parenti. Di sicuro si è allontanato a bordo della sua Peugeot 206 di colore nero, targa EA 631 ND.

L’uomo è sprovvisto del cellulare e delle chiavi di casa. Ha bisogno di farmaci. La nipote Marzia Borra lancia un appello: “Stiamo cercando mio zio Silvano. Non abbiamo più sue notizie da questa mattina ore 11 (ieri, 15 novembre, ndr). È uscito di casa con la macchina Peugeot 206 nera targata EA 631 ND, ha un giubbino di camoscio marrone. Ha lasciato a casa il cellulare e le chiavi. Zona Torrette di Ancona. Chiunque lo vedesse è pregato di contattarmi 3394439584 o Angela Borra 3277864569”.