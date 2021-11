AMANDOLA – Dopo la pioggia battente delle ultime ore c’è stata una frana nel Fermano, nel comune di Amandola: chiusa temporaneamente in entrambe le direzioni la strada statale 78. Anas informa che il personale è sul posto per ripristinare al più presto la viabilità.

Il maltempo delle ultime ore sta provocando disagi nella zona sud della Regione: 24 gli interventi effettuati nella provincia di Ascoli Piceno. “Stiamo monitorando attentamente l’evolversi della situazione – evidenzia il presidente pro tempore della Provincia Daniele Tonelli. Al momento tutte le strade provinciali sono aperte, tuttavia si consiglia agli automobilisti di spostarsi solo in caso di necessità e di prestare la massima attenzione”.

Diversi interventi anche nella Provincia di Ancona. La foto invece fa riferimento ad un albero caduto a Camerano, in via cipressi. I Vigili del fuoco stanno intervenendo a causa delle intense piogge cadute nel pomeriggio principalmente nella zona di Jesi(AN), ma anche nelle zone di Ostra e Belvedere Ostrense. Una trentina gli interventi fatti per prosciugamenti di acqua, alberi caduti su sede stradale e smottamenti. Sul posto, oltre al Distaccamento di Jesi, stanno lavorando diverse squadre VF provenienti anche da Ancona e Arcevia, ed il Nucleo VVF dei Sommozzatori.

Il Comune di Ascoli Piceno attiva il COC, Centro Operativo Comunale. Fa sapere il comune: l’intero territorio comunale è stato monitorato ed è stata ripristinata la circolazione in tutte le zone in cui si sono verificate piccole frane o momentanei limitazioni alla viabilità. Gli interventi, ove necessari, proseguiranno anche in serata e nella giornata di domani. Per info ed emergenze, è attivo e presidiato H24 il numero di telefono della sala operativa 0736-244674.