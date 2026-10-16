Il ministro alle Infrastrutture Matteo Salvini presenterà, il prossimo 22 ottobre, il Bando-tipo alla Conferenza unificata Stato-Regioni. Lo ha annunciato il collega al Turismo Gianmarco Mazzi al Ttg di Rimini. Si entra, dunque, in un periodo decisivo per l’applicazione della Bolkestein. Spiragli sul tema della scarsità o meno delle risorse. Polacco (Confcommercio): “Abbiamo preso tempo perché servono degli adeguamenti”. Per il governatore Acquaroli, è importante procedere a livello nazionale e non andare in ordine sparso.