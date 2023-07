ANCONA – Continua l’ondata di caldo torrido portata dall’anticiclone africano Caronte sulla nostra regione così pure sul resto d’Italia, con temperature al di sopra della media del periodo.



Un caldo torrido che, da domani, farà scattare nella nostra regione l’allerta rossa praticamente in tutte le principali città del territorio.



Il bollettino diramato ieri dal Centro funzionale multirischi della protezione civile regionale traccia per oggi una situazione da bollino arancione per le ondate di calore in tutte le Marche. Bollini che da domani si coloreranno di tinte più accese, raggiungendo il livello massimo di allerta quasi ovunque. E non è finita qui, anche nei prossimi giorni, dicono le previsioni, il caldo non attenuerà la sua morsa, arrivando a toccare in diversi centri delle Marche temperature vicine ai 40 gradi