Sono passati quasi 7 mesi dall'allagamento che ha interessato il territorio di Numana a settembre 2024. 60 i mm di pioggia caduti che però sono bastati a mandare in tilt il sistema fognario del comune della riviera del Conero, causando sversamenti in particolare nella zona di Marcelli. Tra coloro che si sono visti invadere casa da oltre un metro d'acqua c'è anche Andreina Bracci. Circa 20mila euro i danni stimati nel suo appartamento, ma dei ristori per poter far fronte alle spese ancora racconta non si hanno notizie.