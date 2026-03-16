“Ha pagato il metodo Carnevali”, così Daniele Carnevali, sindaco di Polverigi, commenta la rielezione a presidente della Provincia di Ancona.

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