L'incidente sul lavoro di lunedì a Corridonia, nel quale ha perso la vita un operaio di 48 anni di Monte San Giusto, Francesco Broda, l'uomo è stato sommerso da una montagna di fango e terra mentre lavorava con un escavatore.

La procura di Macerata ha aperto un fascicolo per omicidio colposo a carico del legale rappresentante dell'azienda Rita Calcestruzzi dove è avvenuto l'incidente nonché responsabile della sicurezza e ha conferito l'incarico per lo svolgimento dell'autopsia

In attesa degli sviluppi intervengono intanto i sindacati, conferenza stampa questa mattina della UIL sul problema della sicurezza dei cantieri, mentre la CGIL lancia numeri allarmanti, si parla di un aumento dell'80 per cento degli infortuni mortali.

 

