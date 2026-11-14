Ha preso il via ieri mattina il convegno “A 10 anni dal terremoto del Centro Italia. Dalla memoria alla prevenzione: dieci anni di conoscenza, ricerca, ricostruzione.”

Il convegno si è aperto con i saluti del Rettore Graziano Leoni, del Prorettore Vicario Emanuele Tondi, del Consigliere Regionale Renzo Marinelli, del Sindaco di Camerino Roberto Lucarelli, del Commissario Straordinario del Governo per la ricostruzione post sisma Guido Castelli, del Direttore Ufficio Previsione e Prevenzione del rischio del Dipartimento della Protezione Civile Francesco Campopiano, della Direttrice dell’Osservatorio Nazionale Terremoti dell’INGV Lucia Margheriti, del Presidente della Società Geologica Italiana Rodolfo Carosi e del Vice Presidente SIGEA Vincent Ottaviani.

La prima giornata è stata dedicata alla memoria, alle istituzioni e alla ricostruzione, per poi approfondire gli aspetti geologici, sismologici, ingegneristici, architettonici e urbanistici della sequenza sismica del 2016. Nel pomeriggio l’attenzione si è concentrata sulla ricerca, sull’innovazione e sulle nuove infrastrutture per la prevenzione, con particolare riferimento alle esperienze e alle attività di ricerca.

Oggi 14 novembre il confronto proseguirà con una giornata dedicata a “Camerino come laboratorio di ricostruzione e prevenzione”.