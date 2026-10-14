Movimenti precisi, gesti attenti e una spolverata di zucchero che ricopre la sfogliatella. Nel laboratorio della Pasticceria Luigi di Ancona incontriamo Lorenzo, uno dei “Ragazzi Oltre”, protagonisti del progetto “Diversamente Golosi”, nato dalla collaborazione con la “Pasticceria Luigi” per offrire opportunità di inserimento lavorativo a giovani con autismo.

Un progetto che racconta come il lavoro possa diventare uno strumento concreto di autonomia, dignità e inclusione. A ricordarlo è anche una sorta di manifesto che accoglie i clienti: tra i profumi del mattino, il caffè e le brioche, “Nel lavoro nessuno è escluso. Nutriamo l’inclusione”.

In questa realtà, in via Grandi ad Ancona, è arrivato in visita l’arcivescovo di Ancona-Osimo, Mons. Angelo Spina, nell’ambito della visita pastorale nel quartiere di Candia. Un’occasione per incontrare i ragazzi, conoscere da vicino il progetto e condividere un’esperienza che mette al centro la persona e il valore dell’inclusione.

Una realtà che cresce attraverso tirocini di inclusione sociale, offrendo ai giovani occasioni concrete per acquisire competenze, sviluppare autonomia e costruire relazioni. E che guarda al futuro con nuove iniziative in arrivo.

Un esempio di come la collaborazione tra impresa e sociale possa trasformare l’inclusione in un’esperienza quotidiana, fatta di gesti, impegno e opportunità.