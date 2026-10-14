La Regione Marche ha presentato stamani il bando unico pesca 2026. Tra le varie misure a sostegno del settore ittico ci sono quella sui motori, promozione, acquacoltura sostenibile e turismo ittico. Con un contributo straordinario di oltre sei milioni per sostenere il settore contro il caro carburante.

Il bando sulla promozione parte con una dotazione di circa die milioni di euro, destinata a crescere. La misura sui motori lavora invece su efficienza e riduzione dei costi, in un momento molto difficile per le marinerie marchigiane.