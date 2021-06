MORROVALLE – Stuprato e sequestrato da due connazionali nello squallido scenario di un casolare abbandonato nelle campagne di Morrovalle. La vittima è un ragazzo pakistano di 20 anni che dopo i soprusi subiti sarebbe stato anche ricattato dai suoi aguzzini con un video girato con il cellulare durante la sequenza violenta. Avrebbe dovuto pagare 3000 euro per evitare che il video arrivasse in Pakistan, anche alle persone vicine alla sua famiglia d’origine. A chiedere aiuto in inglese alla polizia a Civitanova Marche, era stato il giovane richiedente asilo, che non parla italiano, riuscito a scappare di notte durante un momento di distrazione dei sequestratori. Nel frattempo gli erano stati sottratti il telefono, i soldi che aveva e il passaporto. Gli agenti del Commissariato di Civitanova Marche e della Squadra Mobile di Macerata hanno arrestato due 30enni pakistani, sorpresi nel luogo indicato dalla vittima mentre tentavano di disfarsi delle cose del ragazze. I due sono finiti in carcere a Montacuto in virtù dell’ordine emesso dal gip per le accuse concorso in sequestro di persona aggravato, violenza sessuale di gruppo, rapina impropria e lesioni personali aggravate.