PESARO -Paura nella notte a Pesaro per un vasto incendio che si è sviluppato nel quartiere Torraccia, in un deposito di rifiuti elettronici, all’interno della Sider, azienda specializzata nel trattamento di rottami ferrosi.

L’allarme è partito poco dopo le 3 dai vigilanti notturni. Sul posto sono intervenute 10 squadre di vigili del fuoco in arrivo da Pesaro ma anche da Fano.



Lungo e complesso l’intervento per domare le fiamme: i pompieri hanno impiegato liquido schiumogeno per ridurre il rischio di riaccensione e accelerare le operazioni di spegnimento. Le operazioni di spegnimento si sono protratte per diverse ore, le fiamme sono state spente definitivamente solo nella mattinata.



Nessuna persona è rimasta coinvolta nel rogo e non risultano feriti o intossicati. Diverse però le chiamate ai vigili del fuoco da parte dei residenti della zona, a causa del cattivo odore rilasciato dai materiali andati a fuoco.

E’ stato richiesto l’intervento dell’Arpam per effettuare rilievi sulla qualità dell’aria e valutare l’eventuale tossicità dei materiali incendiati. Sul posto presenti oltre ai vigili del fuoco, presenti carabinieri e la polizia municipale. Ancora da accertare le cause del rogo.