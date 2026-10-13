Ci sono luoghi che raccontano storie, custodiscono tradizioni e fanno sentire a casa.
Nel cuore delle Marche nasce Families’ Land in Marche Countryside, un progetto che unisce i borghi di Colmurano, Cessapalombo e Gualdo in un’unica destinazione da vivere in famiglia.
Tra natura, cultura, sapori autentici ed esperienze condivise, il territorio si apre a un turismo sostenibile, inclusivo e a misura di ogni generazione.
Per riscoprire la bellezza delle Marche, insieme.
Dopo il fortunato evento del 18 settembre, altri 2 appuntamenti all’orizzonte.
A Gualdo il 24 ottobre “Le metamorfosi della favola. Tradizione, riscrittura e forme dell’albo illustrato”.
Il 21 novembre sarà la volta del borgo di Colmurano con Ti va di giocare? Incontrarsi ludicamente in comunità.
Bando Borghi Regione Marche. Gli eventi del Progetto “Familie’s Land in Marche Countryside”
Ci sono luoghi che raccontano storie, custodiscono tradizioni e fanno sentire a casa.