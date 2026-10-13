Ci sono luoghi che raccontano storie, custodiscono tradizioni e fanno sentire a casa.

Nel cuore delle Marche nasce Families’ Land in Marche Countryside, un progetto che unisce i borghi di Colmurano, Cessapalombo e Gualdo in un’unica destinazione da vivere in famiglia.

Tra natura, cultura, sapori autentici ed esperienze condivise, il territorio si apre a un turismo sostenibile, inclusivo e a misura di ogni generazione.

Per riscoprire la bellezza delle Marche, insieme.

Dopo il fortunato evento del 18 settembre, altri 2 appuntamenti all’orizzonte.

A Gualdo il 24 ottobre “Le metamorfosi della favola. Tradizione, riscrittura e forme dell’albo illustrato”.

Il 21 novembre sarà la volta del borgo di Colmurano con Ti va di giocare? Incontrarsi ludicamente in comunità.