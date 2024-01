ANCONA – Oltre un milione e mezzo “assegnato” alle Marche tramite la ‘Lotteria dei corrispettivi’ nel corso del 2023. Lo fa sapere l’Agenzia regionale delle Dogane e dei Monopoli. L’ammontare totale, per acquirenti ed esercenti, è di 1.660.000,00 euro. I dettagli parziali, suddivisi per territorio, includono 595mila euro per la provincia di Ancona, 300mila per la provincia di Macerata, 305mila per la provincia di Pesaro Urbino, 110mila euro per la provincia di Fermo, 350mila euro per la provincia di Ascoli Piceno.

Inoltre, nel dicembre scorso, la Lotteria degli Scontrini ha nuovamente premiato le Marche. Una signora residente nella provincia di Ascoli Piceno si è vista assegnare uno dei dieci premi nazionali, del valore di 100mila euro ciascuno. L’estrazione mensile ha riguardato il codice lotteria abbinato ad uno scontrino di acquisto di generi alimentari. L’incontro con la fortunata vincitrice presso l’Ufficio Monopoli Marche ad Ancona è stato carico di emozione, complice il clima natalizio.

La signora ha raccontato il momento in cui è venuta a conoscenza del ricco premio: il titolare del negozio di generi alimentari biologici l’ha contattata per anticiparle la notizia. Tuttavia la vincitrice non poteva immaginare che si trattasse di una cifra così alta. Ha inoltre annunciato che dividerà una parte del premio con i suoi figli, ma l’aspetto più significativo è che una considerevole parte della vincita sarà devoluta in beneficenza, soprattutto a favore delle numerose adozioni a distanza che la signora segue personalmente da tempo. I funzionari incaricati hanno provveduto ad identificare la vincitrice e ad attivare la procedura per l’accredito sul conto corrente, che avverrà entro novanta giorni dalla richiesta. La Direzione centrale giochi dell’Agenzia competente per materia, perfezionata la procedura, autorizzerà l’ordinativo di pagamento per il riversamento della vincita.

Per ulteriori informazioni sulla Lotteria degli Scontrini è possibile consultare la normativa di riferimento e il calendario delle estrazioni sul sito istituzionale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, all’indirizzo https://www.adm.gov.it/portale/lotteria-degli-scontrini. Inoltre, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha attivato un portale dedicato alla Lotteria degli Scontrini, riservato a quanti scelgano di partecipare alla Lotteria.