La filiera nautica delle Marche è una delle più forti al mondo: circa 1,5 miliardi di euro di produzione annua e 15 mila addetti, con un bagaglio di conoscenze che richiama lavoratori dall’estero. Un ecosistema industriale in espansione, che spazia dalla cantieristica superyacht agli allestimenti più avanzati, e che oggi ha un’urgenza: professionisti capaci di comunicare e valorizzare questo patrimonio economico e culturale.

Per rispondere a questa esigenza concreta, l’Università di Macerata lancia per il 2025/2026 la prima edizione del Master universitario in Marketing, Comunicazione e Giornalismo nel Settore Nautico – MCGN, il primo e unico nel suo genere in Italia.

«Molte aziende di questo comparto – ha sottolineato il rettore John McCourt – devono ancora rafforzare la capacità di comunicare al meglio i propri prodotti, il valore del loro indotto e l’identità del Made in Italy. Con questo Master, mettiamo a sistema le competenze di marketing e comunicazione che caratterizza il Dipartimento di Economia e Diritto con quelle specialistiche del settore per formare professionisti in grado di raccontare e promuovere un’eccellenza che chiede specializzazione e qualità nella comunicazione.»

«Siamo partiti da un bisogno delle imprese del territorio – ha spiegato Elena Cedrola, Direttrice del Dipartimento e coordinatrice scientifica del Master –. Trovare persone capaci di occuparsi con professionalità di comunicazione nautica, soprattutto giornalistica, è ancora molto difficile».

Il Master, di durata annuale, in presenza e online, unisce basi accademiche solide su marketing e comunicazione con giornalismo settoriale e public relations, applicate ai contesti reali della cantieristica, dell’accessoristica, del refit, della portualità e dei servizi turistici. In cattedra si alterneranno docenti universitari e opinion leader della nautica, fornendo strumenti spendibili nel mercato del lavoro. Previsto anche un modulo di inglese settoriale, per aprire il percorso a una prospettiva internazionale.

Il progetto nasce da un’idea di Fabio Petrone, direttore dell’agenzia stampa PressMare, condivisa con Maurizio Minossi, presidente dell’Associazione Marche Yachting & Cruising e Ceo di Videoworks. «Siamo onorati di contribuire a un percorso che non è solo tecnico – ha dichiarato Minossi – ma strategico per il futuro di un settore che, nelle Marche, ha numeri superiori a quelli di interi Paesi produttori». Un punto ribadito anche da Vasco Buonpensiere, Ceo di Cantiere delle Marche e consigliere delegato alla comunicazione di Amyc: «Questo Master sarà un bacino a cui guarderemo con grande attenzione per il futuro della nostra azienda». La presentazione ha visto anche la partecipazione di Roberta Sabatini di Ferretti Group Superyacht Yard, Virginia De Carlo di Palumbo Superyachts e Massimo Pigliapoco di Tonidigrigio, che interverranno nel percorso formativo.

Secondo Petrone, l’opportunità è irripetibile: «È un Master da non perdere. La cosa più stupefacente è entrare a bordo di queste imbarcazioni mentre vengono costruite. Il settore ha tremendamente bisogno di persone che sappiano comunicare, fare marketing specifico e raccontare un mondo che è sì tecnologia, ma anche cultura e stile di vita». La dimensione internazionale del comparto è destinata a crescere: le navi da crociera di lusso nel mondo sono passate da 28 nel 2010 a 97 nel 2024, e solo tra il 2025 e il 2036 oltre 70 nuove unità entreranno in flotta. Numeri che si intrecciano con il primato italiano, che detiene più del 50% della produzione globale di superyacht. «La nautica italiana è la più importante al mondo» ha ricordato Sabatini.

Il Master accoglierà fino a 40 studenti. Le lezioni si svolgeranno per un anno da aprile 2026, con incontri a cadenza quindicinale e weekend intensivi in aula ogni mese e mezzo.

Le iscrizioni si chiuderanno il 14 febbraio 2026.