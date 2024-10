I vini delle Marche sbarcano nella meravigliosa via della Spiga nel cuore di Milano, protagonisti in alcune delle più eleganti boutique di via della Spiga: Gio Moretti, Genny, Barbara di Davide, Longchamps, Sergio Rossi, Mega Fashion, Baldinini, Michael Kors, La via del tea, Borsalino, Erika Cavallini, Viviana Conti, Pollini, Janae, akris, Pianegonda fino al Cigno Nero.

Le degustazioni offrono una selezione di vini dal Pecorino al Verdicchio, dalla Lacrima di Morro d'Alba alla Vernaccia nera, fino a scoprire la storia unica del Grenage, solo per citarne alcuni. Questa iniziativa è stata fortemente voluta ed organizzata dalla Regione Marche con ATIM, Agenzia per il Turismo e l’Internazionalizzazione, e dall'associazione Amici di via della Spiga grazie al supporto dell'imprenditrice marchigiana Sabrina Iencinella.

“Il vino e l’enogastronomia sono uno dei principali biglietti da visita per scoprire la nostra Regione – spiega il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli -, l’unica che ancora si declina al plurale e dove il visitatore non ha bisogno di scegliere perché trova un’offerta turistica varia: dal mare alle montagne, passando per le dolci colline tipiche del nostro territorio, costellate di borghi e da un immenso patrimonio storico e culturale. Sono molto lieto che attraverso questa particolare e unica iniziativa possiamo promuovere le Marche in una realtà di spicco come il Quadrilatero della Moda e ringrazio gli Amici di Via della Spiga e Sabrina Iencinella con cui stiamo condividendo l’entusiasmo di questa iniziativa".

Giovina Moretti, presidente Amici di Via della Spiga aggiunge: "Via della Spiga, nella virtuosa collaborazione con Montenapoleone District, aderisce all'edizione 2024 della Vendemmia, il tradizionale e rinomato appuntamento vinicolo milanese, un evento testimonianza di un Made in Italy che non è solo prodotto, ma insieme di eccellenze, territorio, cultura e sostenibilità. Ringrazio a nome dell'associazione che rappresento la Regione Marche presente in via della Spiga con pregiate cantine del territorio. Milano riconferma il ruolo primario nel sostenere i valori di un'economia illuminata, promuovendo a livello nazionale e internazionale nel palcoscenico del rinomato Quadrilatero, sapienza, tradizione ed eccellenza della produzione vinicola italiana e la storia dei territori del Paese Italia”.

"Era da tempo che desideravamo portare a Milano le eccellenze della mia regione, le Marche – conclude Sabrina Iencinella – e questa iniziativa ottobrina, che si svolge nel crocevia più alla moda della capitale lombarda, amato e riconosciuto come un salotto cittadino, ci è sembrato il momento perfetto per raccontare con eleganza le produzioni italiane tanto amate nel mondo. Un invito a vivere appieno l'esperienza totale del Made in Italy".

Le 40 cantine coinvolte rappresentano a pieno tutte le denominazioni regionali dei nostri vini ed offrono un importante spaccato dell’eccellenza enoica regionale.