Nuovo balzo di ricoveri per Covid-19 nelle Marche in 24ore: +12 degenti (da 163 a 175) negli ospedali della regione di cui sette in Terapia intensiva (invariati), nove in Semintensiva (+2) e 149 in reparti non intensivi (+10). Intanto, fa sapere sempre la Regione, sono 1.187 i positivi rilevati nell’ultima giornata (19.282 in una settimana) sulla base di 2.697 tamponi e l’incidenza ogni 100mila abitanti è salita da 1.270,81 a .1282,11. Una persona è deceduta e il totale regionale di vittime ora è 3.958.Oltre alle persone ricoverate ce ne sono 36 in osservazione nei pronto soccorso e 6 ospiti di strutture territoriali per post-acuti.