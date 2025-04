È nato Loreto Young, centro di aggregazione giovanile dedicato ai giovani del territorio che potranno svolgere al suo interno molteplici attività. Ideato, voluto e creato dalla Fondazione Opere Laiche Lauretane e Casa Hermes, cofinanziato dalle stesse Opere Laiche insieme alla Impresa sociale ‘Con i bambini’ di Roma, il Centro si propone come un luogo al cui interno sarà possibile dedicarsi a momenti di svago, di gioco ma anche al doposcuola. “Una novità per la città di Loreto che potrà risultare importante ed utile ai ragazzi ma anche alle stesse famiglie che vedranno i propri figli trascorrere del tempo in un posto ‘protetto’ e sicuro. Sarà in fatti presente un educatore e i ragazzi che svolgono il servizio civile alla Opere Laiche”, dice il Presidente della Fondazione Federico Guazzaroni