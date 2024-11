ANCONA – Lotta tra la vita e la morte un giovane calciatore di 16 anni di Sirolo che nel tardo pomeriggio di ieri ha avuto un terribile incidente in sella alla sua moto.



Il ragazzo stava raggiungendo i compagni di squadra al campo sportivo di Marcelli quando, per cause ancora in fase di accertamento, all’altezza della rotatoria di via del Conero, dopo il distributore Is, si è scontrato con un’auto.

Ad avere la peggio nell’impatto proprio il giovane, che, cadendo a terra, ha battuto la testa e ha perso conoscenza. Sul posto è intervenuto il 118 con l’automedica e la Croce Bianca di Numana, insieme alla polizia locale.



Il ragazzino è stato portato in codice rosso all’ospedale di Torrette. Nella notte purtroppo le sue condizioni già serie si sono ulteriormente aggravate.