FERMO – Ha abbandonato il figlio di pochi mesi all’ospedale pediatrico Salesi di Ancona: arrestata in Svizzera una giovane mamma.

Nei giorni scorsi, infatti, a Zurigo (Svizzera), grazie alla collaborazione tra i carabinieri di Fermo e le forze dell’ordine elvetiche, è stata rintracciata e arrestata una 26enne di origini marocchine domiciliata nel Fermano ricercata perché gravata da un ordine di custodia in carcere per il reato di abbandono di persone minori o incapaci.

La donna era ricercata da luglio: a suo carico i militari avevano chiesto e ottenuto l’emissione di un mandato d’arresto europeo, diramato dalla procura di Fermo. L’arresto è stato possibile grazie a un’attività info-investigativa condotta dai carabinieri che ha consentito di localizzare la ricercata a Zurigo dove aveva trovato riparo, verosimilmente da conoscenti.

Il provvedimento, esteso a livello europeo a luglio, era stato diffuso perché la ragazza deve rispondere dei gravi reati in danno dei due figli minori, commessi nelle province di Fermo e Ancona nel luglio scorso: aveva portato il figlio di pochi mesi all’ospedale di Fermo, dove era stata constatata al piccolo una grave forma di malnutrizione che aveva reso necessario il suo trasferimento all’ospedale Salesi di Ancona. Dopo aver lasciato il bimbo in ospedale, si è resa irreperibile e non era più tornata a riprenderlo.

La situazione si è ulteriormente aggravata quando il Tribunale di Ancona ha disposto la sospensione della potestà genitoriale con divieto di espatrio a carico della 2enne, affidando il minore ai servizi sociali del Comune di residenza. La donna, nel frattempo, prima dell’emissione del mandato d’arresto, era stata rintracciata in Germania insieme al secondo figlio, di circa un anno, con il quale si era allontanata. Anche il suo secondo figlio è stato affidato ai servizi sociali.