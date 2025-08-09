Un futuro troppo incerto quello che riguarda i dazi che pesano su un'economia marchigiana già provata in alcuni settori.
Entrati in vigore lo scorso 7 agosto, i dazi al 15% sui prodotti europei esportati in America si sommao a un altro fattore: la svalutazione del dollaro rispetto all'euro che quindi li rende ancora più costosi.
Dazi, Pierpaoli: “Misure a sostegno delle imprese” – VIDEO
