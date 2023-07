ASCOLI PICENO – Emozioni fino all’ultima tornata alla Quintana dove il palio è stato deciso solamente all’ultimo assalto. Alla fine ha vinto il cavaliere Luca Innocenzi di Porta Solestà proprio al fotofinish con 1990 punti, 50 di scarto con Melosso di Porta Romana. “Max mi manchi” è la dedica che il cavaliere vittorioso ha fatto a Gubbini rimasto coinvolto nell’infortunio di una settimana fa dove è finito in Rianimazione. “Ho vinto nonostante mi fossi rotto la lancia dopo l’assalto della seconda tornata”.

Al secondo posto un’ottima prestazione di Lorenzo Melosso. Al terzo posto il promettente esordiente come Finestra di Sant’Emidio, A seguire Coppari di Porta Tufilla e poi Savini di Porta Maggiore e infine Piazzarola con Lionetti, il più veloce ma tradito dalle penalità.

Il corteo della Quintana, con 1400 figuranti, ha colorato le vie del centro in direzione del campo Squarcia dove poi si è svolta la tradizionale Giostra in onore della Madonna della Pace. Il suono delle chiarine e tamburi hanno riecheggiato tra le vie quando il corteo è partito intorno alle 19,30 da Piazza Ventidio Basso. Bellissime e sfavillanti le dame e le castellane con i loro abiti. In piazza del Popolo il corteo si completa nel momento in cui il Gruppo Comunale ne prende la testa con il sindaco Marco Fioravanti, il tutto corredato da armati e guardie nere.