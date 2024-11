Ieri a Roma un incontro cruciale tra i vertici di Beko Europe e il Ministero delle Imprese per discutere il futuro degli stabilimenti italiani del gruppo. Presenti all'incontro il Ministro Urso, sindaci delle città sede degli stabilimenti Beko, tra cui il Sindaco di Fabriano Daniela Ghergo e il Sindaco di Comunanza Domenico Sacconi.

Beko ha illustrato un piano industriale preliminare evidenziando le difficoltà che il settore degli elettrodomestici sta affrontando, soprattutto a causa della saturazione del mercato europeo e della concorrenza dei produttori asiatici. Gli stabilimenti italiani di Beko, in particolare quelli di Cassinetta, Siena e Comunanza, risultano attualmente sovraccarichi, ma i costi di produzione superano i ricavi, generando perdite operative significative.

L’azienda ha segnalato, invece, prospettive di crescita per la linea “cooking” (forni e piani di cottura), prodotta nello stabilimento di Melano, considerato strategico per il futuro di Beko in Europa.La sindaca Ghergo ha sottolineato la necessità di impegni concreti per preservare i posti di lavoro e la continuità produttiva, richiedendo un piano industriale chiaro e dettagliato.