ANCONA – Tiziano Ferro in concerto, countdown quasi terminato. Previsti oltre 26 mila spettatori che stanno raggiungendo o raggiungeranno il capoluogo dorico da tutta Italia per il concerto di questa sera allo Stadio Del Conero. L’artista proporrà una scaletta di 33 brani che ripercorrono 20 anni di carriera e 8 album.

Il tour offrirà anche un grande palco con 1000 metri quadri di video e tutti i visual sono stati ideati e lavorati da un team di artisti scovati online nei mesi scorsi e che Tiziano Ferro e il team di Gio Forma e Romain Sabella di Clonwerk hanno contattato e con cui hanno lavorato per idearli e metterli a punto. Accanto a Tiziano Ferro ci sarà la band formata da: Luca Scarpa (Musical Director – Piano), Davide Tagliapietra (Guitars), Christian Rigano (Keyboards), Gary Novak (Drums), Timothy Lefebvre (Bass) e Corey Sanchez (Guitars).

Task force di ferro per Tiziano: un treno speciale, la metropolitana di superficie, quattro gate diversi per il concerto e la bonifica dei cinofili prima dell’ingresso. Concordate le misure di sicurezza tra prefettura e questura in sede di Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica. Per la viabilità, ci penseranno i vigili del comando di via dell’Industria e la Polizia Stradale della questura di via Marini. Una cabina di regia scrupolosamente pensata nei minimi dettagli che prevede anche l’impiego dei cinofili della polizia di Stato, degli artificieri e della scientifica. Di supporto, anche la Digos, il reparto mobile e i carabinieri, insieme alla Guardia di finanza, per un totale di circa cento operatori. Da considerare pure la polizia ferroviaria che si occuperà della metro di superficie, mentre i vigili del fuoco attenzioneranno l’interno e l’esterno dello stadio, in compagnia del personale sanitario. Bandita la vendita di bevande in vetro. L’ordinanza traffico è già stata emanata nei giorni scorsi: circolazione interdetta sulla Cameranense, nel tratto compreso tra via Filonzi e l’ingresso sud dello stadio, così come sulla strada di Passo Varano, fra lo svincolo di via Bersaglieri d’Italia e l’imbocco di Montacuto.