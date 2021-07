ANCONA – Crescono i ricoveri nelle Marche: sono 11, tre in più rispetto a 24 ore fa, di cui due in terapia intensiva all’ospedale di Pesaro. Non sono registrati nuovi decessi: il bilancio più triste è fermo a 3038 vittime dall’inizio dell’emergenza sanitaria nelle Marche.

Sul fronte del contagio nelle ultime 24 ore sono stati scoperti 42 nuovi casi positivi dai 792 tamponi molecolari effettuati, con un rapporto positivi/test del 5,3%. Va aggiunto anche un positivo emerso dai 20 antigenici rapidi effettuati.

Sul territorio il maggior numero di casi si registra in provincia di Ascoli Piceno, con 15 test positivi. A seguire 10 in provincia di Ancona, 8 in quella di Pesaro Urbino, 4 in provincia di Fermo, 3 in quella di Macerata e ci sono altri due casi di persone che però non risiedono nelle Marche.