ANCONA – Urne aperte oggi dalle 7 alle 23 e domani dalle 7 alle 15 per i cinque quesiti referendari abrogativi sui temi del lavoro e della cittadinanza. Mentre a Sant’Elpidio a Mare sarà secondo turno delle Amministrative col ballottaggio per eleggere il nuovo sindaco.

Referendum

Ogni elettore riceve cinque schede, una per ciascun quesito. Per ogni scheda, si potrà votare sì per abrogare la norma o no per mantenerla. Perché un referendum sia valido, è necessario che partecipi almeno il 50% più uno degli aventi diritto. Alle 12, prima rilevazione, l’affluenza nelle Marche si avvicina al 7.6%, in linea con la media nazionale. Le province dove si è votato di più sono state quelle di Ancona (8,7%) e Pesaro Urbino (7,9%)

Ballottaggio a Sant’Elpidio a Mare

Dopo quasi un anno di commissariamento del Comune, servirà il secondo turno per eleggere il nuovo sindaco di Sant’Elpidio a Mare. A sfidarsi in questo ballottaggio, senza apparentamenti ufficiali, sono Gionata Calcinari e Rossano Orsili. Alle 12 l’affluenza è dell’11.9%, mentre alla stessa ora del primo turno era stata del 14.17% (in totale il 25 e 26 maggio aveva votato il 55% degli aventi diritto )