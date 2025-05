Manca ormai solo una manciata di giorni all'avvio del cantiere che rivoluzionerà nel giro di un anno il volto di Piazza della Repubblica ad Ancona. I lavori divisi in cinque lotti partiranno infatti lunedì 12 maggio, il progetto così com'è ora porterà a una totale pedonalizzazione della piazza ed è proprio questo aspetto a far partire i lavori tra più di qualche malumore. A non essere contente della chiusura totale dell'area su cui si affaccia il teatro delle Muse sono le associazioni di categoria (Confcommercio in primis) che chiedono di mantenere l’anello di circolazione intorno alla chiesa del Santissimo Sacramento. Passaggio che finora ha garantito carico, scarico e sosta veloce. Proprio con loro si incontrerà venerdì 9 maggio a Palazzo del Popolo il sindaco Daniele Silvetti per discutere del progetto e dell’eventuale variante.