È nato “Cresciamo insieme”, un portale aperto a tutti e dedicato al servizio mensa per le scuole di Camerino (Asilo Nido Lucia Riccioni Romaldi, Scuola Infanzia Daniele Ortolani, Scuola Infanzia L’Aquilone, Scuola Primaria Ugo Betti, Scuola Primaria Salvo D’Acquisto). Uno strumento utilissimo per restare informati e comunicare costantemente con le famiglie.

Oggi, presso la sala consiliare del Comune, la presentazione ufficiale del portale realizzato da Gemos, la società affidataria del servizio mensa: cresciamoinsieme.gemos.it è il link per accedere, inoltre sarà possibile aggiungere l’icona che collega al portale direttamente sulla schermata home del proprio dispositivo, come se fosse una vera e propria App. Si tratta di un portale realizzato esclusivamente per Camerino.

Grazie al portale “Cresciamo insieme” sarà a disposizione, come servizio principale, la possibilità di visualizzare il menu del giorno, con tutta una serie di informazioni, a partire dalla ricetta, ai valori nutrizionali, agli allergeni. Inoltre, altro aspetto molto importante, tramite l’apposito modulo “Parla con noi” si può comunicare direttamente con l’azienda che fornisce il servizio mensa per qualsiasi tipo di informazione. Presenti anche alcuni video sulle ricette salva-spreco, sulle intolleranze alimentari e in futuro ne arriveranno anche altri. Presente anche una sezione dedicata ai progetti realizzati e futuri con i bambini delle scuole. Dunque uno strumento di comunicazione che vuole trasmettere alle famiglie ciò che il Comune, insieme a Gemos e Jesi Servizi, sta facendo per migliorare sempre più il servizio mensa.

“Grazie a Gemos e Jesi Servizi per l’impegno e la professionalità – dice il sindaco Roberto Lucarelli – Ringrazio poi gli assessori ai Servizi Sociali e Istruzione, Antonella Nalli e Silvia Piscini, la dott.ssa Francesca Ferroni e gli uffici comunali che hanno lavorato in questo nuovo percorso. Per la città di Camerino sarà un anno di grandi cambiamenti a livello scolastico, grazie quindi al dirigente scolastico Francesco Rosati per l’attenzione a un aspetto fondamentale come l’educazione alimentare. Oggi abbiamo un servizio mensa di qualità, professionale, di benessere per i nostri figli, che propone un menu bilanciato secondo le regole della AST e che ha un valore aggiunto grazie alla professionalità di chi lo gestisce. La creazione del nuovo portale permette la fondamentale comunicazione con le famiglie, per far capire gli obiettivi del servizio e dare la possibilità di interfacciarsi con chi lo offre. Il comitato mensa fa un lavoro eccezionale a cui si aggiunge ora la possibilità di avere una linea diretta con chi gestisce il servizio mensa stesso”.

“L’Amministrazione comunale ha sempre mostrato massima attenzione al servizio mensa – spiega l’assessore ai Servizi sociali, Antonella Nalli – Si è cercato di venire sempre incontro alle esigenze del comitato mensa che negli anni si sono fatte giustamente sempre più importanti per la salute dei nostri figli. Grazie a tutti coloro che hanno lavorato e collaborato per la messa in piedi di questo fondamentale servizio”.

Giorgio Clò, Responsabile commerciale di Gemos, spiega gli obiettivi del nuovo portale Cresciamo insieme: “Un passo importante per lavorare nella massima trasparenza, ogni genitore ha possibilità di verificare l’alimentazione dei propri figli. Oggi più che mai la ristorazione scolastica è un’attività delicata, con precise procedure da rispettare tutti i giorni in cucina e non solo, ci stiamo mettendo tutto l’impegno possibile. Dopo i primi 2 mesi di attività a Camerino siamo molto contenti, c’è ottima collaborazione sia con il Comune di Camerino sia con Jesi Servizi. In quest’ottica abbiamo attivato il portale, che ha l’obiettivo di comunicare alle famiglie in primis cosa facciamo”.

Per Enrico Scarlato, direttore di Jesi Servizi, la società che ha redatto il capitolato e che si occupa del continuo controllo del servizio mensa, “l’idea del portale è molto bella perché permette di verificare quello che i diversi soggetti interessati realizzano per curare al meglio l’alimentazione degli alunni e di comunicarlo direttamente alle famiglie”.

Infine il dirigente scolastico Francesco Rosati elogia l’arrivo del nuovo portale dedicato al servizio mensa: “Il Comune ha scelto una strada, quella della professionalità, ovvero di affidarsi a società esperte nel settore del servizio mensa che sono una garanzia. Il portale permette massima trasparenza e feedback continuo con i genitori”.