CASTEL SANT’ANGELO SUL NERA – Un’imponente valanga si è staccata sulla parete ovest del Monte Argentella. L’allarme, lanciato da uno scialpinista che ha assistito in diretta al distacco, ha fatto scattare immediatamente i protocolli di emergenza del Soccorso Alpino e Speleologico Marche.

L’elicottero Icaro 02 ha sorvolato a lungo l’area, effettuando bonifiche con sistemi RECCO e ARTVA, supportato dall’alto dai droni del CNSAS e a terra da tecnici specializzati, Carabinieri e Vigili del Fuoco. Fortunatamente, le ispezioni hanno escluso la presenza di persone sotto la coltre bianca.

Resta però altissima l’allerta: il Soccorso Alpino invita alla massima prudenza, segnalando che il manto nevoso nell’Appennino centrale risulta attualmente instabile con un pericolo valanghe marcato.