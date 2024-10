ANCONA – Non accettava la fine della relazione con la sua ex fidanzata e ha trasformato la sua disperazione in minacce e comportamenti aggressivi. Un giovane di circa 20 anni è stato ammonito dal Questore di Ancona, Cesare Capocasa, per stalking nei confronti della sua ex compagna di 22 anni.

Il ragazzo alternava momenti di nostalgia e rabbia, minacciando atti autolesionistici e insultando la giovane. Si presentava nei pressi del suo alloggio universitario e le inviava messaggi minatori, spingendo la ragazza, esasperata e impaurita, a rivolgersi alla Polizia.

Gli agenti della Divisione Polizia Anticrimine hanno raccolto la denuncia della vittima, portando all’emissione della misura di ammonimento. Come comunicato al destinatario, se il comportamento vessatorio dovesse continuare, la condotta diventerà perseguibile d’ufficio, senza necessità di una querela da parte della vittima.

Quest’anno, il Questore Capocasa ha emesso oltre 60 ammonimenti, la maggior parte su richiesta delle vittime, grazie al lavoro degli agenti della Divisione Polizia Anticrimine.