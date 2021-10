ANCONA – Torna sopra quota 30, al 31,57 il tasso d’incidenza cumulativo su 100mila abitanti nelle Marche dove nelle ultime 24 ore sono stati riscontrati 86 nuovi positivi, ma fortunatamente non si registrano nuovi decessi, il numero totale delle vittime resta dunque stabile a 3079.

Dei nuovi contagi 31 sono stati registrati nella provincia di Ancona, seguita da seguita da Pesaro-Urbino (22), Macerata (15), Fermo (9) e Ascoli Piceno (4); sono 5 i contagiati provenienti da fuori regione. I positivi sono il il 4,3% dei 2.019 tamponi nuove diagnosi analizzati. Aumentano i ricoverati per Covid, oggi sono 61, 2 più di ieri. Scendono a 16 (-2) i pazienti in terapia intensiva, salgono a 20 (+4) quelli in semi intensiva, stabili a 25 quelli nei reparti non intensivi. C’è invece un paziente al pronto soccorso dell’ospedale di Fabriano.