Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, visiterà mercoledì 17 settembre lo stabilimento Ariston di Albacina di Fabriano (Ancona), nell’occasione in cui si ricorda l’ex presidente del gruppo Ariston ed ex ministro dei Lavori Pubblici, Francesco Merloni, morto nel 2024, che quest’anno avrebbe compiuto 100 anni. Il Capo dello Stato arriverà alle 16 nella frazione marchigiana e ripartirà intorno alle 17. Circa 2mila persone assisteranno all’evento. Il sito Ariston di Albacina – attualmente inutilizzato – accoglierà Mattarella, in questo evento speciale.



Prima della visita di Mattarella, il gruppo Ariston, multinazionale quotata in borsa attiva nel settore del comfort termico, ha organizzato una serie di incontri con la stampa. Si parte la mattina alle 8.30 con la visita allo stabilimento di Osimo (Ancona). Dopo un’ora ci si trasferirà al quartier generale di Ariston a Fabriano, dove il presidente esecutivo Paolo Merloni terrà una conferenza stampa, che inizierà intorno alle 10.45 e finirà massimo alle 12.15. Dopo la pausa pranzo ci si trasferirà allo stabilimento di Albacina intorno alle 14.30, in attesa dell’arrivo del presidente della Repubblica.