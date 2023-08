MORROVALLE – I vigili del fuoco sono interventi alle ore 5 circa di questa mattina per l’incendio di un appartamento a Trodica di Morrovalle. Sul posto la squadra di Civitanova Marche, con in supporto personale della centrale di Macerata con autobotte e autoscala, ha spento l’incendio, tratto in salvo un cane che era all’interno dell’appartamento, e messo in sicurezza i locali interessati dall’incendio. Non si segnalano persone coinvolte.