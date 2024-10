Un caso grave di covid come non si vedeva da tempo, forse dal 2021, una situazione particolare però, come spiega il Direttore del Reparto di Rianimazione di Torrette Abele Donati, che nonostante un aumento dei contagi nell'ultimo periodo resta comunque tranquillo in ottica covid. I propblemi secondo Donati sono altri, l'emergenza oggi resta la carenza di personale.