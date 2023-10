Paolo Crepet, psichiatra, sociologo, educatore, il 12 novembre presso il Teatro La Fenice di Senigallia, sarà il relatore di un importante appuntamento voluto da Confartigianato Persone, nell’ambito del progetto ‘Costruttori di Futuro – dialoghi con…’.

Il prof. Crepet affronterà la tematica dell’”Essere genitori oggi: come supportare e sopportare le scelte dei figli – dialogo tra generazioni”. L’evento, a pagamento, è rivolto in modo particolare ai genitori per cercare di fornire strumenti utili grazie ai quali essere punti di riferimento per le giovani generazioni avvicinandole anche in modo più consapevole al mondo del lavoro.

I biglietti sono in vendita on-line, che presso la biglietteria del Teatro della Fenice di Senigallia.

Info e prenotazioni ->www.confartigianatoimprese.net/costruttori-di-futuro-dialoghi-con/