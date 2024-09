Addio cas, dal primo settembre il Contributo di autonoma sistemazione è stato sostituito dal Contributo per il disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione. Di fatto non cambia nulla per i proprietari che hanno avuto l'abitazione danneggiata dal sisma del 2016 o per chi viveva in regime di comodato nell'immobile danneggiato. Entrambe le categorie continueranno infatti a percepire il nuovo sostegno economico erogato però non più dalla protezione civile, ma direttamente dalla struttura commissariale. A esserne invece estromessi sono tutti coloro che alla data degli eventi sismici abitavano in un’unità immobiliare in affitto.

Su tutto il territorio del cratere che si estende tra Marche, Umbria, Abruzzo e Lazio sono stati finora 11.182 i nuclei familiari ad avere goduto dello strumento agevolativo tra cas e sistemazione nelle sae. Di questi però 9049 erano proprietari degli immobili danneggiati. A perdere il beneficio dunque dal primo settembre sono stati 2133 nuclei familiari, di cui 1249 sono nelle Marche.