Tradizionale tuffo in mare nel primo giorno dell’anno a Pesaro e in altre spiagge delle Marche. A Pesaro, nella spiaggia di ponente, sono stati 74 i coraggiosi che non hanno esitato a gettarsi in acqua per una nuotata con 10 gradi di temperatura.

Sedici le donne, che hanno sfoggiato costumi da mare con i colori di Babbo Natale. Sulla riva, anche l’assessore allo sport Mila della Dora e il vicepresidente del consiglio regionale Andrea Biancani. Sono quasi trent’anni che a Pesaro un manipolo di coraggiosi si getta in mare alle 12 del primo giorno dell’anno. Altri gruppi si erano organizzati per farlo ad Ancona e Porto San Giorgio, dove ieri c’è stato un test day.