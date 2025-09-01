ANCONA – Aggredì la moglie a coltellate sotto casa e solo l’intervento di un vicino salvò la vita alla donna. Davide Sebastianelli è stato condannato a 8 anni per il tentato omicidio di Patrizia Ceccolini, 51 anni, avvenuto a Sassoferrato (Ancona) il 6 maggio del 2024. Il 56enne accoltellò la moglie sotto l’abitazione, dopo che era salita a bordo della propria automobile per andare a prendere la figlia che usciva da scuola. un vicino di casa, arrivato mentre il 56enne sferrava i primi fendenti, l’aveva salvata.



La sentenza, con il rito abbreviato, è stata emessa oggi dalla giudice Francesca De Palma, del Tribunale di Ancona. Moglie, parte offesa, e marito imputato erano entrambi in aula.

“Non lo perdono, ne oggi ne mai, – ha detto la donna dopo l’udienza – ha tentato di uccidermi creandomi danni irreparabili e non ha mai chiesto scusa”. Sebastianelli, difeso dagli avvocati Marina Quadrini e Paolo Ludovico, è detenuto dal momento dell’aggressione ed è stato accompagnato in tribunale dalla polizia penitenziaria.

Le accuse nei suoi confronti sono tentato omicidio della moglie aggravato dal vincolo di parentela e porto abusivo di armi, e di minacce aggravate al vicino di casa (quella mattina gli disse: “Se non te ne vai ce n’è anche per te”).

Per le parti civili, assistite dagli avvocati Enrico Carmenati e Barbara Antonini, chiesti risarcimenti da un milione di euro, per la donna, e di 20mila euro per il vicino; sono stati solo parzialmente risarciti.