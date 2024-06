PORTO SANT’ELPIDIO – Dopo la rissa con accoltellati a Porto Sant’Elpidio, tra i quali un ragazzo di 23 anni che è poi deceduto in ospedale, sono stati convalidati questa mattina dal tribunale di Fermo gli arresti di un 34enne marocchino e un 22enne egiziano che erano stati bloccati dalla Polizia di Stato. La vittima è Jeddi Osama, 23 anni, italiano di origine marocchina.

Il 34enne è accusato di rissa e lesioni aggravate ma potrebbe essergli contestata anche la morte del 23enne; il 22enne deve rispondere del reato di rissa aggravata.

Il giovane è deceduto ieri all’ospedale Torrette di Ancona dove era stato trasportato dal 118 a seguito delle gravissime ferite riportate durante la violenta colluttazione avvenuta per motivi ancora non chiari. Il 23enne e un minorenne erano finiti in ospedale ma quest’ultimo non è in pericolo di vita. Subito scattate le indagini, la Squadra Mobile e le Volanti della Questura di Fermo hanno arrestato due persone e denunciato il minore.

Questa mattina la convalida degli arresti. Intanto in Prefettura, su iniziativa del prefetto di Fermo, Edoardo D’Alascio, si è tenuto un Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza pubblica. All’esito della riunione è stata disposta un’ulteriore intensificazione delle attività di vigilanza e controllo delle Forze dell’ordine con pianificazione di specifici servizi operativi: massima attenzione viene riservata ai luoghi di maggiore aggregazione e transito di persone. Sono stati anche vagliati ulteriori strumenti giuridici previsti dall’attuale Testo Unico degli Enti Locali, che consentono al sindaco di adottare misure per garantire la sicurezza urbana.