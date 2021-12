"Così non si può andare avanti", è forte il grido d'aiuto dei sindacati dell'Area Vasta 4. Con i positivi in continuo aumento nel Fermano così come nel resto della regione, il personale, decimato da sospensioni e soprattutto dalle quarantene causa contagio oltre che dalla stanchezza dopo quasi due anni di pandemia, non ce la fa più .

Il direttore di Area Vasta 4 Roberto Grinta promette l'arrivo di nuove figure professionali a breve, 32 unità tra personale infermieristico e oss, e garantisce il mantenimento dei 32 posti in area chirurgica e delle due sedute operatorie giornaliere. Basterà? Non ne sono convinti i sindacati, "serve un piano straordinario", spiega Roberto Lanfranco, coordinatore RSU Area Vasta 4.

Servizio di Laura Meda