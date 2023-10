Inizierà, a Caldarola, sabato 4 novembre e terminerà domenica 17 dicembre la dodicesima edizione di Dialettiamoci.

Sette spettacoli in scena, ma soprattutto il ritorno al neo riaperto teatro comunale: un evento degno di sottolineatura, che segna un ulteriore passo verso il recupero della normalità per la comunità caldarolese e viciniore, come non hanno mancato di sottolineare i sindaci presenti.

Il cartellone è stato presentato sabato dal presidente della Compagnia teatrale Valenti, Fabio Macedoni, affiancato dagli amministratori dei 5 Comuni (Caldarola, Belforte, Camporotondo, Cessapalombo e Serrapetrona), a partire dal padrone di casa, il sindaco Luca Maria Giuseppetti: "Ringrazio tutti, di cuore; questo progetto è importante per il territorio, per il recupero del nostro centro storico, per la necessità di punto di ritrovo; ora occorre che le opere private procedano di pari passo col pubblico. Il teatro è uno di quei luoghi dove la differenza di rapporti fra persone si percepisce e prevale su qualsiasi altro genere di spettacolo; inoltre il recupero del nostro teatro è qualcosa di molto importante, anche nella parte strutturale destinata agli artisti: c’è stata molta attenzione e molta cura nei lavori eseguiti. Ne siamo veramente fieri”.

Il sindaco Giuseppetti ha anche ringraziato tutti coloro, enti pubblici e ditte private, che hanno reso possibile questo “miracolo” della riapertura.

"Il dialetto è patrimonio della nostra cultura, della collettività – ha aggiunto la collega di Serrapetrona Silvia Pinzi – noi siamo stati sempre presenti, anche in anni meno facili. La riapertura del teatro, del “nostro” teatro, è di importanza ulteriore per il territorio; il teatro uno dei pochi posti rimasti per parlarsi, ricuce la comunità, è un contenitore che diventa anche contenuto”.

La vicesindaca di Belforte, Carla Budassi: “Il teatro fa parte della nostra cultura e quest’anno è ancora più emozionante ritornare nel lugo dedicato; sono attività che migliorano la qualità della vita e per questo voglio ringraziare anche le compagnie”.

La sindaca di Cessapalombo, Giuseppina Feliciotti:” Sono emozionata, lo confesso, perché l’atmosfera è diversa a teatro, un teatro che sentiamo appartenerci, il teatro dei 5 comuni”. Sulla stessa linea di pensiero il sindaco Massimiliano Micucci, di Camporotndo di Fiastrone.

Un cartellone molto interessante e stimolante, come hanno avuto modo di sottolineare gli intervenuti alla conferenza stampa di stamattina, tenutasi nel comune di Caldarola: una presenza delle compagnie massiccia, partecipata e molto sentita. Gli interventi si sono succeduti in ordine cronologico, a partire dalla Filodrammatica Piorachese, che aprirà la rassegna sabato 4 novembre. Le compagnie erano rappresentate da Luisella Tamagnini, particolarmente lieta per avere l’onore di aprire la rassegna; da Roberta Staffolani per la compagnia Lucaroni di Mogliano; Rita Papa per Il Focolare di Villa Musone di Loreto; Loredana Ottavini per la compagnia Dieci Donne Mamme Matte di Camerino; Maria Cristina Perticarari per l’Alternativa di San Severino Marche e Gabriele Mancini per La Nuova di Belmonte Piceno. Tutti gli interventi hanno presentato la loro commedia in cartellone non rivelando ovviamente il finale. Una suspence! La giornata di domenica 17 dicembre, premiazione delle compagnie nel pomeriggio, ospiterà anche un convegno sul dialetto ed i suoi parlanti (autori, attori, cantastorie) in mattinata, sempre nel teatro.

Il segretario della Uilt Marche Quinto Romagnoli ha elogiato la qualità e la longevità della rassegna; fra le aziende sponsor presente Nazareno Ortenzi de l’Oro della Terra.

“Abbiamo a cuore questa rassegna – ha dichiarato Nazareno Ortenzi – e la sosteniamo sin dall’inizio. Ci ritroviamo nel mondo ed in quei valori che queste opere dialettali portano in scena, perché sono la nostra origine e la nostra storia; inoltre è una manifestazione anche molto amata dal pubblico e noi cerchiamo di condividere questa passione e questo amore trovandovi le radici identitarie che ci vengono suggerite. Vogliamo ringraziare la Compagnia Valenti e i sindaci dei 5 comuni per la tenacia nel mantenerla in vita vivacemente nonostante le tante recenti vicissitudini contrarie e soprattutto di averla riportata nel luogo a lei più congeniale che è il teatro.”

Il cartellone:

Sabato 4 novembre, ore 21.15

Filodrammatica Piorachese

Lu scallalettu

Adattamento da Eduardo Scarpetta

Regia di Luisella Tamagnini

Sabato 11 novembre, ore 21.15

Compagnia “G. Lucaroni”, Mogliano

La vecchiaia è più tranquilla se la passi a Villa Arzilla

di Pietro Romagnoli

Regia Pietro Romagnoli

Domenica 19 novembre, ore 17.15

Compagnia “Il Focolare”, Villa Musone di Loreto

Da giovedì a giovedì

di Aldo De Benedetti

Regia di Rita Papa

Sabato 25 novembre, ore 21.15

Compagnia “Dieci Donne Mamme Matte”, Camerino

Il candidato

di Oreste De Santis

Regia di Alberto Pepe

Domenica 3 dicembre, ore 17.15

Gruppo Teatrale “L’Alternativa”, San Severino Marche

Care amiche

Adattamento da un testo di Doride Santucci Scirè

Regia di Maria Cristina Perticarari

Sabato 9 dicembre, ore 21.15

Compagnia “La Nuova”, Belmonte Piceno

Lu vaùlle

di Gabriele Mancini

Regia di Gabriele Mancini

Domenica 17 dicembre

Ore 9 – Teatro Comunale

Convegno sul dialetto e i suoi parlanti

Ore 17.15 – Spettacolo di tradizioni popolari con canti e musiche eseguite

da Marco Meo e Lu Trainanà

Premiazione delle compagnie

La rassegna è organizzata dalla Compagnia Valenti in collaborazione con i comuni di Belforte del Chienti, Camporotondo di Fiastrone, Caldarola, Cessapalombo e Serrapetrona, con il patrocinio di Regione Marche, Pro Loco Caldarola e col sostegno economico di Oro della Terra, Infissi Design, Rütthen, BCC Banca dei Sibillini, Malagrida Manifatture, ASSM Tolentino, Valbeton e UILT Marche.

Ingresso: 10 €

Ridotto: 8 € (Loggione)

Abbonamento per sette serate: 60 €

Info e Prenotazioni: 335.7681738

La sottoscrizione degli abbonamenti è partita sabato 28 ottobre; continuerà, in teatro, venerdì 3 novembre dalle 17.30 alle 19.30 e sabato 4 novembre dalle 19 all’inizio dello spettacolo.