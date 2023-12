"Una festa che riporti il mare al centro di Ancona e Ancona al centro della Regione Marche". Con queste parole l'Assessore ai Grandi Eventi Angelo Eliantonio, intervistato dal nostro Maurizio Socci, ha catturato lo spirito della Festa del Mare 2023 di Ancona, un appuntamento tradizionale ma con tante novità: due giorni anziché uno, zona fuochi d'artificio spostata più vicina alla città, cerimonia della corona in mare la mattina anziché nel pomeriggio, due talk show sui temi del mare (presenti le telecamere di èTV), concertone dei Tiromancino (con grande attenzione all'ospitalità dei diversamente abili), evento "diffuso" con tante piazze coinvolte, filodiffusione in Piazza del Papa e aperture straordinarie dei musei, bus navette gratuite con due "hub": Stadio del Conero (per chi viene da sud) e Piazza Ugo Bassi (per chi viene da nord).