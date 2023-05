Il Comitato Tra Due Fiumi – Le imprese per il territorio scrive alle istituzioni e chiede di agire subito per ripulire il Misa e il Nevola. "I lavori sono stati fatti male o non fatti" dicono e aggiungono "prima di concentrarsi su grandi progetti, come le vasche di espansione, occorre procedere alla ripulitura e all'estrazione dei cumuli dai fiumi, altrimenti si continuerà a vivere nella paura. Gli strumenti ci sono, il decreto per l'emergenza lo consente"