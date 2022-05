Piove. Troppo e tutto insieme. E nella fascia di litorale ricompresa tra i comuni di Falconara e Ancona si riattivano gli scolmatori che gettano le acque scure proprio a pochi metri dalla riva, facendo inevitabilmente scattare il divieto di balneazione. Lo stop iniziato lunedì ricomprende tutta la spiagge che va da Falconara a Palombina fino a sotto il Cardeto e la piscina del Passetto.

Una situazione che negli ultimi anni si ripresenta sempre più spesso.

In realtà la progettazione preliminare di vasche e collettori, per intercettare l’acqua piovana prima che arrivi al mare. è già in atto, gestita da Vivaservizi proprietaria delle reti idriche a cui spetta di intervenire sulle infrastrutture fognarie. Il lavoro diviso in vari lotti per cercare di velocizzare la realizzazione degli interventi è gestito da progettisti diversi per i comuni di Ancona e Falconara dove si andrà appunto a intervenire.