Sono aperte le iscrizioni per neolauretani e giovani artigiani per la “Sibillini Summer School” organizzata dai tre ambiti sociali 16, 17 e 18 dell’alto Maceratese. Trenta giovani, dai 16 ai 35 anni, potranno contare su una borsa di studio di 1200 euro con i quali coprire i costi di permanenza vitto e alloggio per seguire i corsi dal 22 agosto al 12 settembre. Tre i settori e quindi i corsi: lana, legno e territorio. Tre filoni, tre peculiarità, tre prospettive di sviluppo per le aree interne del post sisma.