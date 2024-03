Con la festa finale e le premiazioni si spengono le luci e va in archivio l’edizione di Easter Volley n.30. E’ mancata solo la torta con le candeline perché gli amici presenti erano tanti, oltre 2.500 presenti, e anche quest’anno il torneo internazionale di pallavolo femminile giovanile creato da Claudio Principi ha fatto centro. A vincere sono state non solo le squadre in campo ma anche il turismo regionale con la Riviera del Conero capitale del volley femminile per 3 giorni.