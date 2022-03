Sette condanne a pene comprese da 3 a 5 anni per i 7 imputati che hanno scelto il rito abbreviato (che prevede uno sconto di pena) e due patteggiamenti nel filone sulla sicurezza del locale per la strage della discoteca Lanterna Azzurra di Corinaldo, costata la vita a cinque minorenni e una madre 39enne nella notte tra il 7 e l'8 dicembre 2018. Si tratta del primo giro di sentenze che riguardano la sicurezza del locale, dopo le condanne dei ragazzi della cosiddetta banda dello spray che scatenò il panico e poi la calca mortale. Tra alcuni mesi invece sarà la volta dei componenti della commissione, compreso il sindaco di Corinaldo Matteo Principi, che diedero l'autorizzazione al locale: un deposito agricolo trasformato in discoteca. Nel video le testimonianze dei parenti delle vittime in tribunale.

Le sentenze confermano il lavoro delle forze dell'ordine e del procuratore Paolo Gubinelli.