Sarà un Capodanno caldo e mite. Temperature più alte della media stagionale e nessuna precipitazione in vista, neppure in montagna. Niente neve dunque per ora sui Sibillini.

17, 18 gradi invece dei canonici 10 per la temperatura massima, 8, 9 gradi di minima invece dei 4, 5 normali per questo periodo. Questi i dati della città di Ancona, ma è cosi praticamente in tutta la regione.

Insomma sarà un week-end di Capodanno decisamente caldo, possiamo quasi lasciare a casa guanti e cappello e decidere di festeggiare in una delle piazze marchigiane che propongono eventi e concerti, il Garbino e l'alta pressione assicurano anche un capodanno caldo e privo di precipazioni.

Brutte notizie per chi voleva passare qualche giorno sulla neve, per tornare in pista con gli sci ai piedi occorrerà pazientare ancora un po'.