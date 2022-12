JESI – Grave incidente IERI mattina dopo le 11 lungo via San Marcello, alle porte di Jesi, dove un furgone ha travolto un ciclista. Gravi le condizioni dell’uomo, immediatamente portato a Torrette con l’elisoccorso in codice rosso. Al vaglio della polizia locale la dinamica dell’incidente. Il furgone, un Renault Cangoo, procedeva in direzione Jesi quando improvvisamente, all’altezza del civico 74, si è scontrato frontalmente in cuvca con il ciclista, un 51enne di Senigallia