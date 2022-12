Risultati positivi sulle prenotazioni per ristoranti, veglioni e discoteche per la notte di Capodanno: è il dato offerto dal direttore generale di Confcommercio Marche, Massimiliano Polacco. "All'orizzonte restano i problemi dell'aumento dei costi dell'energia e dei tassi d'interesse per i mutui, ma per una sera vogliamo festeggiare un ottimo anno e sperare che il 2023 si affronti nel migliore dei modi", dice.